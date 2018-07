Paluzie, sobre el nou espai polític de Puigdemont: «És lògic que hi hagi recomposicions»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat aquest dilluns que una representació de la seva entitat assistirà a la presentació de la Crida Nacional per la República , el nou espai que impulsen el president a l'exili Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez. "Ens esperem a sentir-ho per valorar", ha assegurat en una entrevista a Els Matins de TV3. Paluzie , ha apuntat que emmarquen el projecte en les "recomposicions d'espais, moviments" que veuen als partits."Després d'una commoció com el que va passar a l'octubre i la repressió política posterior i com han reaccionat els diversos actors, és lògic que hi hagi recomposicions a l'espai polític", ha assegurat. Durant l'entrevista, Paluzie s'ha mostrat "satisfeta" per la mobilització 'Ni presó ni exili, us volem a casa' d'aquest cap de setmana . La valoració és positiva perquè "no era el millor dia", a les portes de l'estiu, amb "poc marge" de convocatòria i el mundial de futbol en marxa, ha remarcat.En aquest context ha assegurat que no tem per una desmobilització aquesta Diada i ha confiat que les bases independentistes surtin al carrer per reclamar que "es faci efectiva la república catalana". Ha apuntat també que a curt termini preparen la concentració a les portes de la presó on serà traslladada l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

