Perfils d'una batalla que va ensangonar l'Ebre

Els veritables protagonistes de la batalla de l'Ebre van ser els soldats combatents. Però aquest capítol de la Guerra Civil va ser també el xoc sobre el terreny d'un seguit de figures dels dos bàndols en conflicte jugant a tot o res. La sort de la contesa va córrer a càrrec d'un grup de personalitats que van prendre les decisions sobre el mapa d'operacions. Aquestes són algunes de les més destacades.Vicente Rojo (la Font de la Figuera, València, 1894-Madrid, 1966) va ser, probablement, el millor militar del bàndol republicà. Sovint s'ha dit d'ell que va ser qui va permetre resistir durant quasi tres anys a la República, tot i que no arriba a general fins a finals del 1937. Format a l'exèrcit de l'Àfrica, era considerat un oficial més aviat conservador. Catòlic fervent, l'aixecament facciós del 18 de juliol de 1936 el va agafar a Madrid i es va posar al costat del govern legítim. Des d'aquest moment, el seu nom està lligat a les grans gestes republicanes, com la resistència de Madrid o l'ofensiva sobre Terol.Va ser el gran estratega de la batalla de l'Ebre, on va sorprendre l'alt comandament franquista. La de Rojo és una vida de pel·lícula. Després de la derrota de 1939, va marxar a l'Amèrica Llatina, sent el gran forjador de l'exèrcit de Bolívia els anys cinquanta. Rojo va decidir tornar a Espanya el 1957. Una decisió arriscada. Va ser processat i condemnat a cadena perpètua. Indultat més tard per Franco, va viure a Madrid fins a la seva mort.Si calgués destacar un oficial republicà a l'Ebre, seria el tinent coronel Manuel Tagüeña (Madrid, 1913-Mèxic, 1971). A les ordres d'un altre militar republicà, Juan Modesto (el cap de les forces de l'Ebre), va ser qui la nit del 24 al 25 de juliol de 1938 va travessar el riu amb el XV cos de l'exèrcit. Físic de formació, és considerat per la major part d'historiadors el militar més brillant dels republicans i, a diferència d'alguns companys d'armes, fou un cap que mai va perdre els nervis i va saber fer-e popular entre les tropes. Un veterà llibertari com Eduard Pons Prades parlava amb elogi del comunista Tagüeña, que mai es va deixar endur per la crueltat ni tan sols en el camp de batalla. Després de la guerra, es va exiliar a l'URSS i a Iugoslàvia, i aviat es va anar distanciant de l'estalinisme fins a trencar amb el PCE.Alguns contraposen Tagüeña a Enrique Líster (Ameneiro, la Corunya, 1907-Madrid, 1994), un altre destacat membre del PCE i cap del V cos d'exèrcit a l'Ebre. De caràcter rude, Líster era més temut que admirat entre les seves tropes. La seva actitud en la batalla ha estat molt criticada perquè, després d'haver ocupat la serra de Pàndols, tenint la ciutat de Gandesa als seus peus, va optar -obeint les ordres que li van donar- per mantenir la posició, perdent unes hores precioses i donant temps perquè els franquistes reforcessin Gandesa. Líster va mantenir una actitud política estalinista fins a la seva mort.Del bàndol facciós, l'estratega clau va ser el propi general Franco. Des del primer moment va decidir entomar el pols que li mostrava l'exèrcit republicà, conscient que Rojo havia posat tota la carn a la graella. Franco, com va fer en altres moments de la guerra, va optar per la guerra de desgast, que deixaria l'exèrcit de la República dessagnat. Si el novembre va poder anul·lar l'ofensiva republicana, després de l'èxit que va suposar pels republicans el pas del riu al juliol, el 23 de desembre va engegar l'ofensiva contra Catalunya, que seria ràpida.Rafael García Valiño (Toledo, 1898-Madrid, 1972) va dirigir un dels dos cossos d'exèrcit dels "nacionals" en la batalla, el del Maestrazgo. L'altre va ser el cos d'exèrcit marroquí, sota les ordres de Yagüe. García Valiño va defensar els moviments encercladors contra els republicans, evitant tant com es pogués l'atac frontal (més del gust de Yagüe). Després de l'Ebre va participar en l'ocupació de Barcelona. A les acaballes del franquisme se'n va distanciar. Va ser vicepresident de Sofico, un hòlding empresarial que va acabar en fallida el 1974 i va ser un dels escàndols del tardofranquisme.El coronel alemany Wilhelm Ritter von Thoma va ser l'oficial nazi més rellevant dels qui van participar en la batalla per fer costat a Franco. Va ser un dels oficials més destacats de la Legió Cóndor, les tropes alemanyes enviades per Hitler i que van causar el bombardeig de Gernika. Von Thoma va experimentar amb la guerra de tancs, un veritable assaig del que molt aviat es faria a la Segona Guerra Mundial

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)