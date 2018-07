VÍDEOS Les intenses pluges inunden carrers i compliquen la circulació

Dilluns de pluja intensa. Les precipitacions han provocat per ara incidències al Barcelonès. A Badalona han deixat 40 litres en només mitja hora.Protecció Civil ha activat l'alerta i els Bombers han rebut 22 avisos entre les 8h i les 10h per incidències relacionades amb les tempestes, sobretot per inundacions en baixos i acumulacions d'aigua als carrers. Del total d'avisos, 19 s'han rebut des del nord de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels quals 9 des de Badalona. L’Ajuntament de Barcelona també ha activat en alerta el Pla d’Actuació Municipal PAM per inundacions.També a Vallirana i al Vendrell ha descarregat amb força, i han caigut 10 litres en poc més de 10 minuts. S’espera que en les properes hores també es puguin generar incidències a causa dels forts xàfecs al Maresme, el Vallès Oriental i la Selva. Amb el pas de les hores les tempestes aniran afectant tot el quadrant nord-est i per tant totes les comarques de Girona. A les comarques de la Catalunya Central del Bages, Moianès i Osona també s’han registrat precipitacions intenses que es poden mantenir les properes hores.Així, el Servei Meteorològic preveu que durant el dia d’avui es puguin superar els 20 litres en 30 minuts a les comarques del nord-est, en especial al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, sobretot a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i la Selva on poden arribar als 40 litres en mitja hora. Amb el pas de les hores els ruixats s’aniran desplaçant cap al nord-est i aniran perdent intensitat. No es descarta que les tempestes també puguin afectar les comarques del Prepirineu.Protecció Civil recomana no acostar-se a prop de rieres i que no s'estacionin vehicles en aquesta zones inundables.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'Observatori Fabra ha registrat a primera hora 27,1 litres i Castellbisbal (Vallès Occidental) 23,3 litres en només mitja hora.Fins a migdia s'esperen ruixats i xàfecs a qualsevol punt del territori, tret de Ponent i les Terres de l'Ebre on seran menys probables o seran més suaus. A partir de llavors la precipitació quedarà restringida al Pirineu, Prepirineu i la meitat est i nord, i al final del dia tendirà a minvar. Les tempestes poden anar acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent.Les pluges també han complicat la circulació a les comarques afectades. Segons el Servei Català de Trànsit, s'han hagut de tallar dos carrils a la C-31 a Badalona, sentit Barcelona, per bassals d’aigua. En aquest punt hi ha tres quilòmetres de retencions.També, aquest matí hi ha hagut tres quilòmetres de retencions a l’AP-7 a Castellbisbal, sentit Martorell, i quatre al Papiol, en sentit Girona, per pluja intensa. A banda, en general hi ha hagut més volum de retencions a l’àrea metropolitana de Barcelona.

