El govern valencià aprofita el ressò de l'Aquarius per organitzar una trobada europea sobre migracions

La conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives del govern valencià ha organitzat, al llarg del pròxim semestre, un congrés europeu sobre migracions amb la participació de diferents regions i municipis, després de l'acollida que va protagonitzar el País Valencià amb el vaixell Aquarius. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat , es traca d'un dels compromisos pactats al seminari de treball que la Conselleria ha realitzat aquest cap de setmana a l'Institut Valencià de la Joventut, a la localitat alacantina de Moraira.D'aquesta manera, la proposta de la reunió europea té tres grans blocs: el discurs contra l'odi, la migració com una oportunitat demogràfica i treballar en el desenvolupament d'un protocol d'acollida per les persones menors d'edat sense companyia. Tot això, afegit a la base que ha creat el govern durant aquests últims tres anys.La consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, ha destacat la "solidaritat que la societat valenciana ha mostrat" amb l'acollida del vaixell Aquarius i ho ha considerat com un exemple per la resta de paisos europeus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)