VÍDEO Un miler de persones entonen un emotiu «Cant dels Ocells» a la presó de Lledoners

Centenars de persones ens han acompanyat en tocar i cantar el #CantdelsOcells davant de la presó de #Lledoners. Gràcies a tots per aquest clam de llibertat! Ho aconseguirem! pic.twitter.com/cdykOPGEiu — Música x laLlibertat (@Llibertatmusica) 15 de juliol de 2018

La crida a la interpretació d'El Cant dels Ocells que es farà cada diumenge al centre penitenciari dels Lledoners cada diumenge va quedar saturada per la massiva presència de gent que va assistir ahir a la primera convocatòria, als camps de darrere de la presó.Un miler de persones, segons l'organització, es van aplegar a la presó de Sant Joan de Vilatorrada (el Bages) per seguir l'evolució dels músics que van haver d'allargar la seva actuació degut a que moltes de les persones que anaven arribant es concentraven a la porta del centre penitenciari i els convocants havien d'anar-los dirigint fins a la seva part posterior.Els músics van anar tocant El Cant dels Ocells, Els Segadors, i altres peces reivindicatives entre crits de "llibertat" i "us volem a casa". Finalment, quan tothom va ser a lloc, gairebé una hora després de l'hora convinguda, es va fer una cantada que va ser resposta des de l'interior del centre.

