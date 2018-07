Un veí del Vallès denuncia que li han disparat perdigons a casa per tenir-hi una estelada

Un veí de Parets del Vallès ha denunciat als Mossos d'Esquadra que li han disparat perdigons per tenir penjada una estelada a la finestra de casa seva. Segons explica a la denúncia, els dies 10 i 15 va trobar-se amb diversos perdigons de copa al pati i que estaven aixafats, per la qual cosa arriba a la conclusió que havien estat disparats.L'afectat també destaca que no hi ha cap dany a la seva propietat i que desconeix qui ha pogut ser l'autor de l'atac.

