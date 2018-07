​El tiberi de l'any en un restaurant de Madrid: vuit comensals, 49.292 euros

Lo de la famosa cena de más de 45.000 euros no eran sindicalistas sino empresarios ¿Todos esos que se cebaron en twitter no tienen ahora nada que decir? https://t.co/ybViM6k6yC — Agustín Martínez (@Agus_Martinez58) 14 de juliol de 2018

Tiberi de campionat en un restaurant asturià de Madrid, en concret, a Casa Parrondo, una de les sidreries més reconegudes de la capital espanyola. Segons publiquen diversos mitjans , vuit empresaris es van gastar 49.292 euros, iva inclòs, en un àpat en el que no hi va faltar de res.Els comensals van menjar dos quilos d’angules, que van pujar 3.000 euros, i quatre quilos de cigales, que van costar 6.000 euros, entre d’altres exquisiteses. El producte mes car va ser el xampany, amb dues botelles de Louis Roederer que valien 15.000 euros cadascuna.La factura ja corre fa dies per les xrxes socials. Segons el propietari del local, el responsable de la seva difusió és un cambrer que va ser acomiadat.

