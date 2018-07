Rescaten una trentena de gossos abandonats i desnodrits al Vallès

Un gos desnodrit al lloc on es van localitzar Foto: Antuà Blonde Barcelona

#URGENT Al video podeu veure alguns dels 29 gossos adults que vam rescatar durant el cap de setmana d'un caçador. Estem desbordats. Necessitem famílies d'acollida per ells. Si podeu acollir, podeu enviar correu a [email protected] Gràcies!!! #casesdacollida pic.twitter.com/8zbAEPhrF1 — Protectora de Mataró (@protemataro) 11 de juliol de 2018

La Fundació Daina de la Societat Protectora d'Animals de Mataró i els Mossos d'Esquadra van dur a terme el passat dissabte 7 de juliol un operatiu per rescatar 39 gossos d'un caçador abandonats, desnodrits i deshidratats al Vallès Occidental. Segons la policia catalana, el caçador ha estat denunciat i s'ha obert una investigació judicial. Tres de les gosses rescatades acabaven de parir i molts dels animals patien nombroses patologies per desatenció veterinària i alguns tenien factures, hèrnies o tumors sense tractar.La Fundació Daina calcula les visites veterinàries i les operacions que han hagut de fer als gossos han tingut un cost d'uns 10.000 euros i que alimentar-los i posar-los un xip identificatiu suposarà una despesa d'uns dos mil euros més. Per aquesta raó, la protectora ha fet una crida a la ciutadania per acollir els animals i per recaptar llaunes i pinso per contrarestar la seva situació de desnutrició i ha posat en marxa una campanya a la plataforma de micromecenatge Migranodearena per aconseguir 10.000 euros.Des del dia del rescat, els animals estan al refugi de Can Moret, a l'Ametlla del Vallès, i al servei veterinari, de Mataró, que gestiona la Protectora d'Animals de Mataró.Durant aquesta setmana, l'equip de la Fundació ha estat donant suport d'urgència veterinària, alimentació i atenció bàsica d'acolliment als 39 gossos rescatats. L'entitat, a través, d'un comunicat, ha detallat que "aquesta situació és una seriosa amenaça per a les entitats proteccionistes" que presten el seu servei als animals abandonats sense sacrifici."Aquesta entrada massiva de gossos en períodes d'estiu s'afegeix a la ja dramàtica situació de cada estiu en el rescat i acolliment de gossos perduts o abandonats", ha detallat.Segons la protectora, aquesta situació s'ha creat per "la mala gestió i atenció dels gossos per part dels caçadors i per la manca de controls de les institucions que tenen les competències, que estableix la llei catalana dels drets dels animals, no només en la tinença responsable sinó també en les bones condicions de nuclis zoològics, com és el cas, on s'acumulen de forma massiva de gossos utilitzats per a la caça".

