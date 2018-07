Alerta per pluges intenses

Ruixats i xàfecs que descarreguen ara a l'interior del país. Durant el matí s'aniran estenent cap a la resta del país, afectant sobretot a la meitat nord i a la meitat est de Catalunya. #meteocat pic.twitter.com/o0WjU2CEmh — Meteocat (@meteocat) 16 de juliol de 2018

A mitjà termini, ruixats durant les tardes al Pirineu 🌦; farà calor, però menys que aquests darrers dies #meteocat pic.twitter.com/8jnoye0awZ — Meteocat (@meteocat) 15 de juliol de 2018

Protecció Civil ha activat aquest diumenge la prealerta del pla Inuncat per la previsió de tempestes aquest dilluns a bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya , les temperatures baixaran i s'esperen ruixats a qualsevol punt.Les zones més afectades seran el nord i l'est del país, sobretot al litoral i prelitoral, on podrien caure 20 litres en 30 minuts. Els xàfecs podrien anar acompanyats de pedra en alguns punts.Fins a migdia s'esperen ruixats i xàfecs a qualsevol punt del territori, tret de Ponent i les Terres de l'Ebre on seran menys probables o seran més suaus. A partir de llavors la precipitació quedarà restringida al Pirineu, Prepirineu i la meitat est i nord, i al final del dia tendirà a minvar.Les temperatures baixaran durant els propers dies, tot i que es mantindrà la calor.

