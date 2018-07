Torra i Puigdemont es retroben a Alemanya

Aquesta setmana havia d’acabar bé. pic.twitter.com/2zFichZ9Nu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 15 de juliol de 2018

Els presidents de la Generalitat s'han retrobat a Alemanya. Quim Torra i Carles Puigdemont s'han tornat a veure a territori alemany i el primer l'hi ha entregat una ampolla de ratafia al president a l'exili, tal com il·lustra una imatge penjada per Torra a Twitter.L'actual president ja va fer entrega d'una ampolla d'aquesta beguda a Pedro Sánchez en la seva trobada a la Moncloa del passat dilluns. Els dos presidents ja s'havien trobat a Berlín, quan Puigdemont era a la ciutat alemanya.Demà es tornaran a "trobar", ja que Puigdemont presenta el seu nou espai polític "Crida Nacional per la República" a l'Ateneu Barcelonès, on intervindran Puigdemont mitjançant un vídeo i Jordi Sànchez, per carta.

