Maragall i Romeva reprenen l'Agenda 2030 i denuncien que el 155 «n'ha alentit el desenvolupament»

El febrer del 2017 es va aprovar, a proposta dels consellers Raül Romeva i Josep Rull, l'inici del procés d'elaboració del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030. Han assegurat que treballen "en la nova planificació de la cooperació catalana, combinant una visió a llarg termini (2030) amb l'elaboració del nou Pla Director de Cooperació el 2019 fins a 2022".



Ernest Maragall, conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i Raül Romeva, exconseller, han informat que han reprès la implementació de l'Agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides el setembre del 2015. Maragall i Romeva han denunciat que el 155 "ha posat obstacles" a la seva implementació i "n'ha alentit el desenvolupament". En un article conjunt a El Periódico , afirmen que tots dos volen que "el pla de l'ONU ens identifiqui com el país avançat i compromès que som" i han explicat que aquesta setmana tindran l'ocasió d'explicar els seus plans al High Level Political Forum on Sustainable Development, a Nova York. El conseller i l'exconseller creuen que "la UE té en aquest procés una oportunitat per fer emergir la dimensió real i potent de l'Europa dels 500 milions de ciutadans".El conseller i l'exconseller titllen de "nefast" el període durant el qual es va aplicar l'article 155 perquè, a parer seu, "ha posat obstacles a la implementació de l'Agenda 2030 i n'ha alentit el desenvolupament". Per aquesta raó, han anunciat que ara reprenen "ritme amb l'objectiu de poder aprovar el pla definitivament el 2019, tot i que molts aspectes són ja vigents".

