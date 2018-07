El PSC envia un dard irònic a Ciutadans per la victòria de la França de Valls

🏆🇫🇷 Félicitations à @CiutadansBCN pour la victoire des Bleus dans la Coupe du monde. Et aussi à @manelvalls et à toute la France pour la victoire de son @equipedefrance #FiersdetreBleus pic.twitter.com/iALCbjAr7w — PSC Barcelona (@pscbarcelona) 15 de juliol de 2018

El PSC de Barcelona ha enviat un dard irònic a Ciutadans en el marc de la victòria de França a la final del Mundial de Rússia 2018. Mitjançant un tuit, els socialistes han volgut remarcar l'eufòria amb la qual Manuel Valls, ex-primer ministre francès, ho ha celebrat.Valls és un dels possibles candidats que ha sonat amb més força per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona per la formació taronja. Encara que a hores d'ara no hagi revelat la seva decisió final, Ciutadans podria apostar guanyar l'Ajuntament amb ell com a candidat.

