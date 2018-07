Activada la prealerta de l'Inuncat per la previsió de pluges intenses

Protecció Civil ha activat aquest diumenge la prealerta del pla Inuncat per la previsió de tempestes aquest dilluns a bona part del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya , les temperatures baixaran i s'esperen ruixats a qualsevol punt, tot i que a Ponent i a les Terres de l'Ebre seran menys probables.Els xàfecs intensos, que podrien anar acompanyats de pedra, podrien descarregar 20 litres per metre quadrat en només mitja hora en alguns indrets, sobretot al nord i l'est del país.