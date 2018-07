Festa, aigua i reivindicació en una nova edició de la Transsegre que s'ha vist escurçada pel cabal del riu

1.781 tripulants han recorregut el Segre en la 34a edició de la festa de la Transsegre de Balaguer. Enguany l'elevat cabal del riu durant els darrers mesos ha obligat a l'organització a retallar el recorregut del diumenge, escurçant-lo més de la meitat, fet que ha provocat que no totes les barques que van fer el descens dissabte hagin participat aquest diumenge.El nombre d'embarcacions ha estat igual que el de l'any passat i s'ha situat en 230. A banda de reduir el recorregut per l'elevat cabal del riu l'organització ha decidit mantenir mesures de seguretat com la prohibició de consumir begudes alcohòliques a les barques per evitar situacions de risc. Una altra de les novetats de l'edició d'enguany és que el descens ha tingut lloc una setmana més tard del que és habitual.L'entorn del riu Segre s'ha vestit de color groc i pancartes a favor de la república i demanant l'alliberament dels polítics independentistes empresonats.La presidenta de la Transsegre, Gemma Guarné, ha explicat tot i la reducció del recorregut almenys s'ha pogut celebrar la baixada de barques pel centre de Balaguer que ''és el que espera la gent''.La 34a edició de la Transsegre ha vingut marcada per dos canvis importants. D'una banda s'han modificat les dates habituals i enguany s'ha celebrat una setmana més tard. L'organització ho ha justificat per no fer coincidir la popular festa amb el festival de música Canet Rock.L'altra modificació important ha estat la retallada del descens de la segona etapa de la Transsegre ja que la sortida s'ha fet des de la platgeta que hi ha prop del pont del riu Sió i que conflueix amb el Segre, a l'Horta d'Amunt. Aquest canvi ha vingut motivat per la crescuda del cabal del riu a causa de les fortes pluges dels darrers mesos i també del desgel. L'estat amb què han quedat determinats trams del riu impossibiliten l'arribada dels equips d'emergències als quatre punts habituals d'evacuació en cas que hi hagi algun incident.

