ERC guanyaria les eleccions i es manté la majoria independentista, segons una enquesta d'«El Periódico»

ERC guanyaria les eleccions amb 35-36 escons i els partits independentistes mantindrien la majoria absoluta al Parlament segons apunta una enquesta publicada aquest diumenge per El Periódico. Junts per Catalunya cauria 8 escons i dels 34 actuals baixaria fins als 26-27 i quedaria en tercera posició. Ciutadans també perdria diputats i dels 36 actuals cauria fins als 29-30.Unes noves eleccions beneficiarien especialment la CUP, que doblaria escons i passaria dels 4 als 8-9. També el PSC milloraria resultats i arribaria als 21-22 escons (ara en té 17). Els comuns millorarien lleugerament i augmentarien un diputat fins als 9-10 mentre que el PP mantindria resultats amb 4-5 escons.L'independentisme mantindria la majoria absolta al Parlament. La suma d'ERC, JxCat i la CUP se situaria, segons l'enquesta, en 69-72 diputats, per sobre dels 68 que donen la majoria absoluta a la cambra.

