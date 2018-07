Acció Cultural i Escola Valenciana demanen al govern valencià poder veure TV3 abans de 2019

La Federació d'Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) s'han reunit aquest divendres per a valorar els tres anys de govern del Botànic, un mandat que les juntes directives de les dues entitats han qualificat de positiu, però, alhora, han demanat la reciprocitat de TV3 i de Catalunya Ràdio, el requisit lingüístic en la funció pública i l'entrada del Consell en l'Institut Ramon Llull. Diari La Veu, Tal com ha informat el ACPV i Escola Valenciana s'han trobat per a "posar en comú criteris de treball" i per a fer balanç dels tres anys des del Pacte del Botànic. Han subratllat que la "primera conclusió de la trobada de les dues entitats, plenament compartida, és la reivindicació de l'execució d'aquests compromisos en el que resta de legislatura". Han compartit una "valoració positiva del canvi de cicle polític", perquè ha "posat fi a la política de persecució de la llengua" i ha estat "l'inici d'una dinàmica de millora del tracte per part del nou govern".En aquest sentit, han posat el focus en accions com el Decret d'Usos Administratius, la generalització de l'ús del valencià per part dels principals responsables institucionals a l'hora de fer declaracions públiques o la recent recuperació de la ràdio i televisió valencianes, mesures que consideren "passes endavant".Així, han assenyalat també les "mancances i compromisos electorals pendents de compliment", entre els quals han destacat la "fi de la censura" de TV3 i de Catalunya Ràdio, el reconeixement legal del requisit lingüístic per a accedir a la funció pública i l'entrada del Consell en l'Institut Ramon Llull.ACPV i Escola Valenciana han intercanviat opinions respecte als objectius per a la nova legislatura a fi de "consensuar criteris de treball i línies d'actuació". Ambdues entitats han coincidit en l'"objectiu de fer possible una llei d'igualtat lingüística, atès que l'actual Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) "té ja molts anys i ha quedat clarament superada". La trobada ha permès "aprofundir en la coordinació i la suma de esforços en favor de la llengua i cultura".En la reunió han participat el nou president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes; el vicepresident i la coordinadora de projectes, Joan Cortés i Laia Maurí; el vicepresident d'Acció Cultural, Ferran Suay; la tresorera, Anna Oliver, i el secretari, Toni Gisbert, entre d'altres.

