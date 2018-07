Alerta per una nova forma de xantatge basada en la sèrie «Black Mirror»

Un capítol de la sèrie "Black Mirror" ha inspirat una nova estafa a les xarxes a través de la qual demanen bitcoins a canvi de no difondre imatges de la webcam de l'usuari quan consumeix pornografia. A canvi de no fer públic el vídeo demanen un ingrés de bitcoins, en un compte que ja ha recaptat uns 13.000 euros.De fet, al tercer captítol de la tercera temporada de la sèrie de Netflix obliguen al protagonista a cometre diversos delictes a canvi de no difondre un vídeo d'ell masturbant-se mentre mira pornografia infantil.

Aquesta estafa s'ha fet pública gràcies a les denúncies a les xarxes. Segons explica TV3, els usuaris reben un correu on s'assgura que tenen les seves dades i les seves contrasenyes. També se'ls diu que han estat enregistrats mentre consumien vídeos pornogràfics.



Tot seguit, detallen les instruccions del que han de fer perquè ells "guardin el secret", ingressar 1.900 dòlars en bitcoins al compte que detallen. Asseguren que si no reben la transferència en un dia faran públic el vídeo a tot el seu llistat de contactes. En canvi, asseguren que, si reben els diners, esborraran el vídeo immediatament.

