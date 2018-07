El mural més gran de Ponent ja torna a lluir després de ser atacat per espanyolistes

Membres del CDR de Bellpuig (Urgell) han finalitzat aquest diumenge al matí les tasques per repintar el mural independentista que hi ha a la sortida de la població en direcció Barcelona, al costat de l'N-II.Després de fer-lo el cap de setmana passat en uns terrenys municipals, amb autorització de l'Ajuntament i finançament de prop de 2.000 euros per pagar la pintura i els elevadors, el mural va aparèixer dimecres amb el lema que contenia 'Fem República' esborrat, l'estelada desdibuixada i una bandera espanyola pintada al damunt.Els voluntaris del CDR van esborrar en primer lloc la bandera espanyola el mateix dijous i aquest diumenge al matí s'ha completat la feina de manera que ja es pot tornar a llegir el missatge original. El mural està pintat en unes xapes que actuen de protecció en un cam de tir i ocupa una superfície d'uns 470 metres quadrats, fet que el converteix en un dels més grans de Ponent.

