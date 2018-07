VÍDEOS El divertit gag que posa Valtònyc «cara a cara» amb Joan Carles I

El raper a l'exili Valtonyc s'ha trobat "cara a cara" amb Joan Carles I. L'escenificació l'han portada a terme en un gag entre ell i l'actor Toni Albà, caracteritzant el monarca tal com ho feia quan l'imitava al programa satíric Polònia.En el gag, reflecteixen una hipotètica conversació entre el rei i el cantant, on escenifica la manca de llibertats d'expressió en les seves músiques, la censura i els motius pels quals ha hagut de marxar a Bèlgica; tot en clau humorística.Valtònyc segueix a Brussel·les, on ahir va celebrar el seu primer concert en "llibertat" després d'haver marxat a l'exili, coincidint amb la manifestació per l'alliberament dels presos i la tornada dels exiliats, a Barcelona.

