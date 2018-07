VÍDEO Milers de persones s'apleguen al Valle de los Caídos per defensar les restes de Franco

Ce 15 juillet en Espagne, des longues files d’adorateurs de Franco se forment, pour protester contre l’exhumation du dictateur del « Valle de los caídos ». La transition en Espagne n’a pas eu lieu, ce mausolée, financé par l’État, en est la preuve. #Shame pic.twitter.com/7YwXv6rF7X — Anyeline (@anyelinehg) 15 de juliol de 2018

¡Buenos días! Miles de personas han venido hoy a la misa de once al Valle de los Caídos pic.twitter.com/rhUYxqDDAE — Valle de los Caídos (@hospederiavc) 15 de juliol de 2018

Se acaban de abrir las puertas de la Basílica del Valle.#elvallenosetoca pic.twitter.com/lwDN8wxm1B — EL VALLE NO SE TOCA (@ValleToca) 15 de juliol de 2018

Milers de persones han anat aquest diumenge al Valle de los Caídos per defensar les restes del dictador Francisco Franco després que el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés que trauria les restes de Francisco Franco abans de l'agost . Com a resposta a la decisió del govern espanyol, han estat moltes les persones que s'han reunit per demanar que no s'exhumin les restes de Franco.Els assistents han fet llargues cues per accedir a la basílica on es troba la tomba de Franco. A fora, s'han sentit crits de "Franco Franco" i s'han vist banderes espanyoles i també algunes de preconstitucionals. L'acte forma part de la campanya "El Valle no se toca" contra la decisió del govern de Sánchez de traslladar les restes del dictador.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)