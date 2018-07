Borrell nega el dret a l'autodeterminació i diu que els referèndums són «profundament divisoris»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha afirmat aquest diumenge que els referèndums són "profundament divisoris" i ha negat que el dret a l'autodeterminació estigui reconegut internacionalment.Les declaracions les ha realitzat a la cloenda de l'escola d'estiu de Societat Civil Catalana. També s'ha volgut referir a la manifestació d'aquest dissabte, on es va reclamar la llibertat dels presos i el retorn dels que són a l'estranger, Borrell ha evitat opinar sobre la demanda de les formacions independentistes d'instar la Fiscal General de l'Estat a retirar els càrrecs contra els líders polítics."Sóc el ministre d'Exteriors i no sóc la persona més assenyada per opinar sobre aquest tema", ha afirmat. Borrell també ha afirmat que els independentistes no tenen "superioritat moral" respecte la resta de catalans que no són partidaris de la via independentista.En aquest sentit, ha subratllat que els responsables polítics tenen l'obligació de constatar el pluralisme social i de trobar "solucions" als problemes "reals". Així doncs, el ministre ha volgut constatar l'"esforç" del govern espanyol per establir el diàleg mostrant "empatia", "simpatia" i "bona voluntat".Segons Borell, la qüestió de l'autodeterminació ja va quedar descartada durant la reunió entre Torra i Sánchez i ha insistit que no permetran el dret a l'autodeterminació perquè "no el recull la Constitució Espanyola". Pel que fa al diàleg, ha insistit que la intenció del govern espanyol és "facilitar-lo" i ha celebrat la recuperació de la comissió bilateral Estat-Generalitat.

