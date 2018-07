Puigdemont, «europeu de la setmana» segons la ràdio pública francesa

Radio France International, cadena pública de ràdio, ha escollit Carles Puigdemont com a "Europeu de la Setmana" , després que la justícia alemanya es negués a extradir-lo a Espanya per rebel·lió i només acceptés la malversació.Segons el locutor que presenta "el premi", que és el mateix periodista que va cobrir el referèndum de l'1 d'octubre per la ràdio pública francesa, esgrimeix que Puigdemont ha provocat una de les crisis d'estat més grans de l'Espanya contemporània.Aprofitant el guardó a Puigdemont, la ràdio francesa ha volgut recuperar els fets d'octubre, el referèndum, l'aplicació del 155 i les conseqüències posteriors mitjançant un reportatge radiofònic.

