Colau i Maragall participen a la cimera de l'ONU sobre desenvolupament sostenible

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, participen aquest dilluns a la cimera High-Level Political Forum on Sustainable Development que se celebra a la seu les Nacions Unides, a Nova York. Colau presentarà en nom de les grans ciutats de tot el món la declaració Cities for Housing, un acord de les metròpolis per reclamar als Estats competències i recursos contra l'especulació i la gentrificació.El text està signat per ciutats com Nova York, Londres, Berlin, Madrid, París, Montreal, Ciutat de Mèxic, Seül, Durban o Amsterdam, i reclama mesures globals per lluitar contra l'expulsió dels veïns i veïnes dels centres de les grans capitals. Per la seva banda, el conseller explicarà l'experiència de l'executiu català a en la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya en el Fòrum de Governs Locals i Regionals.El High-Level Political Forum on Sustainable Development se celebra del 10 al 19 de juliol a la capital nordamericana i té per objectiu analitzar l'assoliment mundial dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es van incloure en l'Agenda 2030. En aquest sentit es revisaran els resultats aconseguits fins el 2018 i es debatran noves actuacions que garanteixin el compliment dels que queden pendents.En aquest marc, dilluns pel matí l'alcaldessa Ada Colau presentarà la declaració 'Cities for Housing', un acord signat per grans metròpolis de tot el món per reclamar als Estats competències i recursos contra l'especulació i la gentrificació. Hi han participat ciutats com Nova York, Londres, Berlin, Madrid, París, Montreal, Ciutats de Mèxic, Seül, Durban o Amsterdam, i reclama mesures globals per lluitar contra l'expulsió dels veïns i veïnes dels centres de les grans capitals. La declaració s'ha treballat a través de la xarxa Ciutats i Governs Mundials Units (CGLU), de la qual l'alcaldessa de Barcelona és copresidenta.També aquest dilluns, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, particciparà al Fòrum de Governs Locals i Regionals que se celebra en el marc del High-Level Political Forum on Sustainable Development i explicarà l’experiència del Govern en la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.Tant l'alcaldessa com el conseller, aprofitaran la seva participació en aquesta cimera per mantenir contactes bilaterals i reunions de treball amb d'altres institucions. Dilluns per la tarda Colau prendrà part en un acte conjunt amb Alexandria Ocasio-Cortez, la guanyadora de les primàries demòcrates de Nova York, amb una agenda marcadament social. Dimarts, la batlle es reunirà amb les alcaldesses de Madrid, Manuela Carmena, la de Montreal, Válerie Plante, i amb la vicealcaldessa de Nova York, Alicia Glenn, per coordinar estratègies en matèria d'habitatge i desenvolupament econòmic.Per la seva banda, dimarts el conseller mantindrà una trobada amb el Global Policy Initiative sobre la regulació de les migracions i un altra amb representants de l'executiu de Flandes i membres de la xarxa Network of Regional Governments for Sustainable Development.

