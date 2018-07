Un ferit en un tiroteig de matinada a Tarragona

Un home d'uns 40 anys ha resultat ferit per una arma de foc aquest diumenge a la matinada a Tarragona. El tiroteig ha tingut lloc entre els carrers Alguer i Mallorca, a la zona de la Tàrraco Arena Plaça, l'antiga plaça de braus. Segons fonts policials, l'home ferit està ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i no es tem per la seva vida.



Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han intervingut en l'incident i la investigació segueix oberta per esclarir els motius del tiroteig i les persones implicades.

