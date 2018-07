Els CDR exigeixen al Govern l'alliberament dels presos polítics

Ja fa molts mesos que patim la injustícia de tenir preses polítiques i ara que es troben a presons catalanes, gestionades pels serveis penitenciaris de la Generalitat, el Govern s'ha convertit en el seu propi carceller. — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 15 de juliol de 2018

Ha estat i serà un símbol de resistència republicana.

Per això i més hem ocupat #LaNostraBastilla, per reclamar #LlibertatPresosPolítics i per



proclamar que #ExigimRepública i advertir que no ens conformem amb les molles, sinó que volem el pa sencer!#LaNostraBastilla pic.twitter.com/wy1SY71APZ — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 14 de juliol de 2018

Els CDR han exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, l'alliberament dels presos polítics catalans que des d'aquesta setmana ja són en presons de Catalunya. "Ja fa molts mesos que patim la injustícia de tenir preses polítiques. Ara que es troben en presons catalanes, gestionades pels serveis penitenciaris de la Generalitat, el Govern s'ha convertit en el seu propi carceller", han denunciat a través de Twitter.I és per això que l'exigència de posada en llibertat els dirigents polítics empresonats "ja no només es dirigeix a l'estat demofòbic espanyol, sinó ara també al govern de la Generalitat. D'aquesta manera, lamenten que no s'estigui implementant la república i es practiqui "un autonomisme molt allunyat del mandat sorgit de l'1-O". Els CDR també han denunciat la repressió que estan patint els membres d'aquestes plataformes i alerten que no pararan de mobilitzar-se "fins que les demandes legítimes del poble català siguin acceptades".Els CDR van ocupar ahir a la tarda la presó Model de Barcelona i unes 200 persones hi han passat la nit. Aquest matí, una cinquantena de persones ha esmorzat al pati central de la presó i s'hi ha celebrat una assemblea per decidir els passos a seguir. També tenen previst fer un vermut popular.Al voltant de les 14:20h del migdia de diumenge, els CDR han desconvocat l'ocupació de la presó Model, després de passar-hi tota la nit i sense cap tipus d'incidència.A través de les xarxes socials, han explicat que la Model "ha estat i serà un símbol de la resistència republicana" i ho comparen amb la presa de la Bastilla, coincidint amb l'aniversari de la Revolució Francesa. Per això, han omplert l'antic centre penitenciari situal al centre de Barcelona de pancartes, cartells i simbologia en favor de la llibertat dels presos. Així mateix, han omplert les instal·lacions de llaços grocs., fotos i vídeos de l'acció.

