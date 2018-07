La multinacional XAL obre un centre de disseny i desenvolupament a Barcelona

La multinacional austríaca XAL, fabricant de sistemes d'il·luminació, acaba d'obrir a Barcelona un centre de disseny i desenvolupament. Es tracta del seu únic centre de disseny fora d'Àustria i li han posat el nom de Barcelona Creative Lab. El projecte ha suposat una inversió d'un milió d'euros i la creació d'una desena de llocs de treball.Les noves instal·lacions tenen 300 metres quadrats i estan situades al centre de Barcelona. El Barcelona Creative Lab es dedicarà al disseny i l'enginyeria de producte en l'àmbit de la il·luminació tècnica d'instal·lacions i grans espais, així com també de la il·luminació decorativa per a ús domèstic o en hotels. La implantació de XAL a Catalunya ha comptat amb el suport de l'agència per a la competitivitat ACCIÓ i Barcelona Activa. L'empresa, amb seu a Graz (Àustria), té més de 1.300 treballadors i està present a una trentena de països.El responsable de l'empresa XAL a Barcelona, Xavier Fernández, ha expressat que a la capital catalana hi ha un "teixit d'empreses del sector de la il·luminació molt important amb una xarxa de proveïdors molt interessant, sobretot en l'àmbit decoratiu". "Si a això hi sumem els bons professionals i el talent disponibles, a més d'escoles de disseny reconegudes i l'atractiu de Barcelona com a ciutat, tenim la destinació ideal", ha destacat.La multinacional, amb seu a Graz (Àustria) es va fundar l'any 1989 i compta amb una plantilla de més de 1.300 treballadors. XAL està present en una trentena de països, tot i que és des de la seva seu central des d'on centralitza la producció amb un equip de més de 80 enginyers.

