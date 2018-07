El Cruïlla tanca la novena edició amb 57.000 assistents

El festival Cruïlla Barcelona ha tancat la seva novena edició amb un total de 57.000 assistents, una xifra similar a la de l'any passat. Segons informa l'organització a través d'un comunicat, es tracta d'una edició "d'èxit" que "evidencia que el Cruïlla s'ha instaurant com la cita musical a Barcelona i a tot el país". La darrera jornada del festival, aquest dissabte, va arrencar amb el concert de Fatoumata Diawara i va acabar amb les actuacions dels francesos Justice i el hip hop dels The Roots.Els organitzadors valoren que, més enllà de les activitats musicals, el Cruïlla es caracteritza per oferir altres activitats als assistents. Així doncs, la Fura dels Baus ha presentat l'espectacle "Dreams", una performance aèria i lúdico-terapèutica en què la meitat dels actors són persones amb necessitats especials i l'altra meitat són terapeutes.Alhora, els impulsors del Cruïlla asseguren que el festival ha estat un "tot terreny amb tota classe de sons" i ha obtingut "la complicitat del públic". Els organitzadors destaquen que la darrera jornada del festival ha estat marcada per un "ambient distès i per la presència d'un públic de totes les edats".D'altra banda, el festival ha volgut destacat el "gran pas endavant" que ha suposat en matèria de responsabilitat mediambiental que durant els tres dies del certamen no s'hagi fet servir cap got de plàstic, sinó que tots eren de material 100% biodegradable.Els organitzadors han aprofitat per anunciar la incorporació dels grups MGMT, Cat Power, Viva Suecia i Neuman a la pròxima edició del Cruïlla de Tardor, que se celebrarà del 12 al 31 d'octubre. Algunes de les actuacions que ja s'havien anunciat són les d'Emir Kusturica, Anna Calvi, La M.O.D.A, Myles Sanko, Mafalda i Tremenda Jauría.