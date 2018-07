FOTOS Igualada dibuixa el llaç groc humà més gran del món

La plaça de l'Ajuntament d'Igualada s'ha convertit aquest diumenge al matí en un enorme llaç groc humà. Més de 2.000 persones s'han aplegat a la capital de l'Anoia per fer sentir la seva veu i exigir la llibertat dels presos polítics i exiliats. A banda del llaç groc també han dibuixat la popular bandera negra. L'acció, organitzada pel moviment Revoltats , ha destinat tots els fons a l' Associació Catalana pels Drets Civils , impulsada pels familiars dels presos i exiliats polítics i represaliats.En un comunicat a la pàgina web, Revoltats, expressa que "amb aquest llaç volem transmetre als presos polítics catalans que romanen injustament a les presons espanyoles, als polítics exiliats, als represaliats, als manifestants, músics, tuitaires, estudiants investigats i encausats, etc. que sempre hi serem, ferms, decidits, valents, tossudament alçats fins al final".El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha fet una piulada de suport als igualadins per la mobilització "la força de la gent és impressionant", ha expressat.

El 18 de maig del 2013 més de 2.000 persones ja van construir l’estelada humana més gran de la història a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Ara, cinc anys després han volgut tornar a aplegar-se a la plaça per fer-se sentir i veure un vegada més.



Les conselleres de Cultura, Laura Borràs, i la de Salut, Alba Vergés, tampoc s'han volgut perdre aquesta jornada i han participat a la construcció del llaç.



Vista aèria de la bandera negra a Igualada Foto: Revoltats



Vista aèria del llaç groc a Igualada Foto: Revoltats

