VÍDEO La Guàrdia Civil participa a la desfilada militar de la Festa Nacional francesa

La Guàrdia Civil espanyola va formar part de la desfilada militar que s'ha celebrat aquest dissabte 14 de juliol a París, durant la celebració de la Festa Nacional francesa. Una desfilada on el cos espanyol va ser convidat a formar-ne part. Una acció que també ha aixecat crítiques a la xarxa, tant pel que ha representat històricament la benemèrita com pels valors que suposadament reivindica la Festa Nacional de França.L'efemèride se celebra des del 1880 per commemorar el primer aniversari de la presa de la Bastilla, que marcava la fi de la monarquia absoluta. Enguany, en aquesta celebració també hi ha estat present la Guàrdia Civil que ha desfilat al costat de la Gendarmeria francesa.

