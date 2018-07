Un grup de submarinistes troben un obús sense detonar a tocar de les Illes Formigues a Palamós

Ensurt important el que es van endur un grup de submarinistes aquest dissabte mentre participaven en una protesta en defensa de les Illes Formigues. I es que quan els bussejadors ja havien fet l'acte i retiraven cap a la barca, un dels patrons va detectar un objecte que li va semblar "sospitós" mentre feia immersions amb tub d'aigua."Estàvem fent els tres minuts de seguretat abans de pujar de nou a la superfície i ens hem trobat l'obús i els peixos per allà ben tranquils", ha explicat un dels submarinistes Lluís Martí. El projectil, que se sospita que podria ser de la Guerra Civil, té l'aspecte d'una pedra ja que durant els anys molts elements, com algues, s'han adherit a la carcassa. L'artefacte està sencer i mesura uns 90 centímetres de llarg per uns 30 d'ample.Martí explica que el què els va fer sospitar va ser l'òxid que hi havia. "No l'hem tocat gaire perquè realment no sabem si és perillós". Ara serà la Guàrdia Civil qui se'n farà càrrec. De fet, està previst que en els propers dies agents del cos de Palamós es desplacin amb els bussejadors per tal d'inspeccionar, i si cal, retirar l'artefacte.Martí explica que el "més sorprenent" és la localització del projectil. Es tracta d'una zona de poca profunditat, uns sis metres, i que, segons el submarinista , "està molt freqüentada" tant per vaixells de pesca, com per altres que venen a fer activitats d'oci.