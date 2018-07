Puigdemont dona ales a un nou espai polític que ampliï el perímetre del PDECat

Segueixen els moviments dins el camp independentista. Carles Puigdemont beneeix, amb el suport de Quim Torra i el lideratge de Jordi Sánchez, la creació d'un nou espai polític, que podria tenir forma de partit o coalició i que pretén començar a buscar suports a la tardor, i que tindria com a objectiu defensar el mandat de l'1-O, segons que va publicar La Vanguardia . La pretensió és anar més enllà del PDECat, que el cap de setmana que ve celebra la seva convenció amb l'objectiu de redefinir el projecte i obrir la direcció.Puigdemont, Torra i Sánchez van convocar dissabte a la tarda els candidats de Junts per Catalunya per sondejar les possibilitats de suma i dilluns presentaran les bases del nou moviment, on també hi ha Ferran Mascarell, delegat del govern a Madrid i que fa unes setmanes va temptejar la possibilitat de ser candidat a l'Ajuntament de Barcelona.El nou "moviment polític transversal" té, segons fonts consultades per, com a gran repte trobar l'encaix amb el PDECat, però també amb altres moviments sorgits del mateix espai com el Moviment 1 d'octubre Junts per la República per assegurar èxits electorals. O fins i tot amb les primàries per la República que, entre d'altres, promou Jordi Graupera i que compta amb les simpaties de sectors de l'antiga CDC.Al PDECat hi ha prevencions sobre aquests moviments. La coordinadora Marta Pascal, que aspira a seguir, és conscient que ha de fer cessions per evitar més tensions al partit. Conviu amb sectors que defensaven refundar l'antiga Convergència com a Junts per Catalunya i entregar-se a Puigdemont. En aquesta línia, l'actual direcció ja va acordar presentar-se a les municipals amb aquest nom i ha fet els tràmits per convertir la coalició (ja era propietari del nom i els drets) en partit polític . Un moviment que els partidaris d'una refundació que vagi molt més enllà del PDECat consideren que "crema" el nom de JxCat que es va usar per les eleccions del 21-D. Puigdemont va rebutjar l'oferiment de Pascal de liderar el PDECat perquè prefereix centrar-se en la seva defensa i que Sánchez -que té l'aval d'antics dirigents com David Madí però no té carnet de partit- lideri un espai que intenti anar més enllà, pensant fins i tot en sumar Demòcrates o ERC amb el reclam del president a l'exili.

