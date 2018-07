ENQUESTA Creus que TV3 ha de donar veu a entitats com la Fundació Francisco Franco?

En un moment en què les restes de Francisco Franco podrien ser traslladades del Valle de los Caídos i que la fundació que glorifica la tasca i el llegat del dictador podria ser il·legalitzada, el portaveu de la Fundació Francisco Franco, Jaime Alonso ha passat pel programa Preguntes freqüents de TV3 per tractar aquestes i altres qüestions de l'actualitat.La presència d'Alonso a la televisió pública ha aixecat polseguera i ha generat debat sobre si TV3 ha de donar veu a aquest tipus d'entitats -com també seria el cas de Vox. A favor hi ha qui diu que tothom ha de poder donar la seva opinió; en contra, s'argumenta que no s'hauria de donar espai televisiu a entitats que fan apologia del feixisme.Què en penseu? Participeu a l'enquesta de NacióDigital.

