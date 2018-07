Els CDR passen la nit a la Model

Ha estat i serà un símbol de resistència republicana.

Per això i més hem ocupat #LaNostraBastilla, per reclamar #LlibertatPresosPolítics i per



proclamar que #ExigimRepública i advertir que no ens conformem amb les molles, sinó que volem el pa sencer!#LaNostraBastilla pic.twitter.com/wy1SY71APZ — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 14 de juliol de 2018

Els comitès en defensa de la República (CDR) mantenen ocupada l'antiga presó Model de Barcelona i unes 200 persones hi ha passat la nit. Hi van entrar pocs minuts abans que comencés la manifestació per la llibertat dels presos polítics en una acció que es va dur a terme en paral·lel als actes convocats per Òmnium, l'ANC i l'Associació Catalana de Drets Civils, i que ha transformat la presó en un referent de llibertat des d'ahir a la tarda. Aquest matí, els CDR han anunciat que tenen previst esmorzar i fer el vermut a l'antic centre penitenciari. Faran també una assemblea per decidir els futurs passos a seguir.Els CDR, a través de les xarxes socials, han explicat que la Model "ha estat i serà un símbol de la resistència republicana" i ho comparen amb la presa de la Bastilla, coincidint amb l'aniversari de la Revolució Francesa. Per això, han omplert l'antic centre penitenciari situal al centre de Barcelona de pancartes, cartells i simbologia en favor de la llibertat dels presos. Així mateix, han omplert les instal·lacions de llaços grocs.Es dona la circumstància que la manifestació pels presos havia d'acabar a tocar de la Model. L'ocupació ha tingut l'objectiu, precisament, d'exigir l'alliberament dels presos i la implementació de la República.La presó -ara visitable tutelada per l'Ajuntament de Barcelona- havia de tancar les portes a les 19.00 hores. No obstant això, ha continuat oberta durant hores, ja que membres dels CDR han ocupat els accessos. Segons ha explicat el personal de seguretat a, l'ocupació s'ha fet de manera pacífica i no ha comportat problemes. No obstant això, ha mancat una interlocució més fluïda i, per motius de seguretat, també s'ha hagut d'avisar la Guàrdia Urbana., fotos i vídeos de l'acció.

