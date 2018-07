VÍDEO Els cinc errors més habituals que cometem amb l'aire condicionat del cotxe

Arriba l'estiu i la calor i quan anem en cotxe acostumem a posar l'aire condicionat per crear un petit oasi sobre rodes que ens permeti sobreviure al sol asfixiant. La marca automobilística Seat ha compartit un vídeo explicant els cinc errors més habituals que cometem a l'hora d'utilitzar l'aire condicionat del nostre vehicle, i dona alguna recomanació per millorar la gestió que en fem.Posar l'aire condicionat al màxim quan entrem en un cotxe que ha estat al sol. Això és un error, és més recomanable obrir les finestres per ventilar de manera natural el vehicle abans d'encendre l'aire.La funció de recirculació. Convé apagar-la, per evitar que s'entelin els vidres del cotxe i dificulti la visió.L'orientació dels difusors. És recomanable orientar-los cap amunt de tal manera que l'aire caigui com una cortina sobre el nostre cap.Activar l'opció "auto". D'aquesta manera, facilitem un repartiment homogeni per tot el vehicle. També es recomana canviar els filtres de l'aire cada 15.000 km, d'aquesta manera no perdrà potència.A l'hora d'aparcar... Sempre que sigui possible, en dies de molta calor, és recomanable aparcar el cotxe a l'ombra. Això, i col·locar el "para-sol" de les finestres, ajuda a reduir la temperatura a l'interior del vehicle.

