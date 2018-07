Andrés Iniesta revela un dels moments que no oblidarà mai

Andrés Iniesta podria escriure un llibre de records inesborrables d'episodis viscuts durant la seva carrera. Des del gol de Stamford Bridge a l'últim sospir, que classificava el Barça per a la final de la Champions, fins al gol a la final del Mundial de Sud-àfrica, que donava a Espanya la primera copa del món. En un article a El País el dia que es disputa la final del Mundial de Rússia entre Croàcia i França, el manxec ha repassat un dels moments que no oblidarà mai: la final contra Holanda que els espanyols van guanyar a la pròrroga amb un gol seu."No oblidaré en tota la vida la intensitat ni la impaciència amb què es viu la final d'un Mundial", explica el futbolista, que recorda tenir la sensació de "complir un somni" al disputar un partit d'aquestes característiques. "Li faltava el punt final, jo em sentia en plena forma abans de marcar el gol que ens va donar el títol l'any 2010", relata, i afegeix que tenia una "força interior tremenda" i estava convençut que guanyarien el partit.El migcampista manxec admet que les finals es somien d'una manera i després es circumstàncies les porten cap a un altre camí. Reconeix que enguany tenien moltes expectatives posades al Mundial de Rússia i deixa clar que seria "injust" quedar-se amb l'últim partit, en què ell va ser suplent, i que Espanya va quedar eliminada a mans de l'amfitriona Rússia. "He tingut la sort de defensar molts anys la samarreta d'Espanya, la del meu país, que representa molta gent. M'enduc això i haver viscut coses úniques que el temps demostra que són molt difícils d'aconseguir".

