El PSOE fa «el gran sorpasso», segons una enquesta d'«El Mundo»

Els gràfics de l'enquesta d'«El Mundo» Foto: El Mundo

Les enquestes consoliden el lideratge del PSOE després de la moció de censura i durant les primeres setmanes a la Moncloa. La que publica avui El Mundo, apunta que els socialistes farien "el gran sorpasso" i guanyarien unes hipotètiques eleccions amb el 26,3% dels vots. Darrere tindrien Ciutadans, amb el 24,2% dels sufragis, i en tercer lloc quedaria el PP, que cauria fins al 22,3% dels vots. Podem, al seu torn, quedaria en quart lloc amb un 16,1% dels suports.D'aquesta manera, el PSOE consolida la remuntada. L'evolució s'ha pogut anar veient a les enquestes que ha publicat el mateix diari aquests últims mesos. Al març, el PSOE se situava tercer amb un 19,7% dels vots, per darrere de Ciutadans (26,7%) i del PP (23,3%). Tot plegat, molt diferent dels resultats de les eleccions del 2016, que van donar el 33% dels vots al PP, seguit del PSOE amb el 22,7%, de Podem amb el 21,1% i de Ciutadans amb el 13,1%.Pel que fa als partits catalans, ERC obtindria un 3,2% dels vots, seguit del PDECat, amb un 1,2%. Totes dues formacions caurien una dècima respecte l'últim sondeig, que els situava en el 3,3% per als republicans i en l'1,3% per als nacionalistes.

