VÍDEOS Les afirmacions més inversemblants i surrealistes de la Fundació Francisco Franco a TV3

“Franco no va formar una dictadura sinó un règim autoritari de transició de la república a la monarquia” Jaime Alonso (portaveu Fundación Nacional Francisco Franco) a #FAQScampechanoTV3 ▶ https://t.co/wSa7MA0utZ pic.twitter.com/vKBDEH8ujn — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 14 de juliol de 2018

“El poble espanyol va poder expressar la seva voluntat durant els 40 anys de franquisme” Jaime Alonso (portaveu Fundación Nacional Francisco Franco) a #FAQScampechanoTV3 ▶ https://t.co/wSa7MA0utZ pic.twitter.com/TmJpIgU2O9 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 14 de juliol de 2018

“No hi ha milers de cadàvers a les fosses comunes. No existeixen, és una instrumentalització del poder” Jaime Alonso (portaveu Fundación Nacional Francisco Franco) a #FAQScampechanoTV3 ▶ https://t.co/wSa7MA0utZ pic.twitter.com/UKZDh5zSdH — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 14 de juliol de 2018

“Jo no parlo d'assassinats per Franco sinó de condemnats a mort i no indultats” Jaime Alonso (portaveu Fundación Nacional Francisco Franco) a #FAQScampechanoTV3 ▶ https://t.co/wSa7MA0utZ pic.twitter.com/MS7lhprQGe — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 14 de juliol de 2018

En un moment en què les restes de Francisco Franco podrien ser traslladades del Valle de los Caídos i que la fundació que glorifica la tasca i el llegat del dictador podria ser il·legalitzada, el portaveu de la Fundació Francisco Franco, Jaime Alonso ha passat pel programade TV3 per tractar aquestes i altres qüestions de l'actualitat.Alonso ha deixat algunes frases sorprenents i inversemblants. Segons ell, el règim franquista no era una dictadura, sinó "un règim autoritari de transició de la república a la monarquia". També ha volgut matisar que durant el franquisme hi hagués censura. "Aleshores era menys subtil, ara existeix una censura prèvia i ideològica. Hi havia censura, però no per manipular la veritat", ha assegurat.El portaveu també ha dit que el poble espanyol "va poder expressar la seva voluntat durant els 40 anys de franquisme". "La va expressar i de manera reiterada. Hi va haver quatre eleccions: el plebiscit per a la llei de la reforma política, el plebiscit per al nomenament del successor, per a les lleis orgàniques, i l'elecció dels tercios familiar, municipal i sindical". Segons ell, Franco hauria guanyat el plebiscit per governar Espanya "durant 200 anys si els hagués arribat a viure".Alonso també ha parlat de les fosses comunes. Segons ell, no és cert i "no existeixen". "Els milers de famílies que reclamen els seus morts estan instrumentalitzades pel poder. No és una realitat, no ho era ni ho serà. Posi-ho en una balança: tothom té dret a reclamar els seus morts, però la llei de memòria històrica només el limita a una part, és parcial i sectària, i va contra una part de la societat".Per si tot plegat no fos prou, Jaime Alonso també s'ha referit a Salvador Puig Antich, assassinat pel règim franquista. El portaveu franquista ha assegurat que es trobava a Espanya "de manera clandestina per continuar la guerra". Segons Alonso, a més, no hi va haver assassinats durant la dictadura, hi va haver "condemnats a mort i no indultats". "Els 13.000 executats de Franco eren convictes i confessos criminals", ha dit.

