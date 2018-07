Les tres exigències dels CDR a Quim Torra

He anat a la Model a saludar els CDR que han organitzat la protesta. #llibertatpresospolítics pic.twitter.com/DLmpsyuCy4 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 de juliol de 2018

Els CDR van ocupar ahir a la tarda la presó Model de Barcelona per exigir l'alliberament dels presos i la implementació de la república proclamada de 27 d'octubre. Tot plegat, abans de la multitudinària manifestació que va desbordar de nou els carrers de la capital catalana per reclamar la llibertat dels dirigents independentistes a la presó i a l'exili.Un cop acabada la manifestació, el president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar els activistes concentrats a l'antiga presó acompanyat de Marcela Topor i Elisenda Paluzie. Aquesta setmana, la relació entre el Govern (i els partits que el sustenten, JxCat i ERC) amb la CUP i els CDR no ha estat precisament plàcida, després de la reunió entre el president i Pedro Sánchez dilluns a la Moncloa. Algunes veus van qualificar la trobada de pas enrere i retorn a l'autonomisme, i fins i tot es va exigir la dimissió de Torra si no estava disposat a complir amb el mandat de l'1-O.Dissabte, els CDR van agrair la visita de Torra a la Model, i no van deixar passar l'oportunitat de fer-li arribar les seves reivindicacions i exigències de cara a la legislatura. La primera: desplegar la República i desobeir les imposicions de l'estat espanyol. "No acceptarem ni autonomisme ni estatut". La segona: la llibertat dels presos polítics. "No les volem a prop, les volem lliures". I per últim: un posicionament de la Generalitat per l'absolució i l'arxivament de totes les causes contra activistes dels CDR.

