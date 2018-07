Valtònyc «desafia l'Estat» en el seu primer concert «lliure» a Bèlgica

El raper a l'exili Valtònyc, ha celebrat aquest dissabte al vespre el seu primer concert en solitari des que es va establir a Bèlgica. El raper ha admès que tocar fora de casa amb un públic que no és el seu li resulta una mica "incòmode". El mallorquí ha sortit a l'escenari el mateix dia que milers de persones sortien als carrers de Barcelona per reclamar la llibertat dels presos i exiliats "L’escalfor del que fan a Catalunya també ens arriba aquí i esperem que el que fem aquí els doni força per seguir lluitant com el que fan ells ens la dóna a nosaltres", ha afegit.Per altra banda, ha assegurat que oferir un concert a Bèlgica, igual que passava a Espanya, vol dir també "fer política" i "desafiar" l’Estat. En qualsevol cas, ha destacat, a Bèlgica és "lliure".El cantant també ha valorat que és "significatiu" que els CDR es mobilitzin el mateix dia que els francesos van "alliberar-se de la monarquia" . "Tenim més força que mai ara i ho hem d’aconseguir", ha dit.En aquest sentit, ha assegurat que és "el moment" de plantejar a tot l’estat espanyol la celebració d'un referèndum sobre si es vol una república o una monarquia. Valtònyc ha actuat aquest dissabte en el marc del festival CityZen a l’església del Béguinage, a Brussel·les, juntament amb artistes com el raper belgacongolès Badi."Només volem cantar i que ens deixis ser lliures", ha dit en acabar el concert Valtònyc. El retorn als escenaris ha coincidit amb la clausura de l’exposició "55 urnes per la llibertat", la mostra sobre l’1 d’octubre que des de meitats de juny s’ha pogut visitar al mateix centre religiós.

