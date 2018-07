Les reaccions dels presos polítics i exiliats per la manifestació a Barcelona

Un cop més, mobilitzats, dignes, serens per la llibertat. Gràcies per no haver-nos deixat mai sols. Gràcies per fer de la paraula, de la pau, dels drets fonamentals, les eines per construir la Catalunya de dones i homes lliures. https://t.co/KGnnNEj3yK — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de julio de 2018

La mobilització ens fa més lliures!

Gràcies per no defallir.

Exigim la llibertat immediata de tots els presos polítics!#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/ulhU4Bencv — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 14 de julio de 2018

Raül: "No rendir-se mai davant la repressió és la millor manera de construir una democràcia. Gràcies per tornar a sortir al carrer. No ens volem a prop, ens volem lliures." pic.twitter.com/6R64uTH6qO — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 14 de julio de 2018

Mai us podrem agrair tant!! Unitat, perseverança, fermesa i civisme. I ens en sortirem! El segle XXI és pels que pacíficament volen engrandir la justícia, la democràcia, els drets i les llibertats i no pels que autoritàriament els volen empetitir pic.twitter.com/aJKmGJoHHa — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 14 de julio de 2018

Ho hem tornat a fer, heu omplert tot el c. Tarragona i l'av. Tarradellas, com a les grans diades #FreeTothom #RepublicaesLlibertat pic.twitter.com/8IHRosagkn — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 14 de julio de 2018

Missatge des de Lledoners:



Abraçada infinita. Davant la repressió, enfortim la unitat des de la confiança, sense oblidar que la transversalitat és la gran riquesa del sobiranisme. Com diu l'estimat @marcelmauri, només ens val la llibertat! pic.twitter.com/g4Su3TxNk0 — Jordi Cuixart (@jcuixart) 14 de julio de 2018

La manifestació pels presos polítics i exiliats ha estat multitudinària. Segons ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils a Barcelona, que convocaven l'acte, l'afluència de gent ha estat de 200.000 persones, per contra, la Guàrdia Urbana l'ha xifrat en 110.000. Sigui quina sigui l'encertada, s'ha tornat a demostrar la capacitat de mobilització que hi ha a Catalunya. En aquesta marxa hi han participat polítics i representants civils, els quals tots han exigit l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats a casa.A continuació us oferim el recull de les reaccions a través de la xarxa dels protagonistes a qui es dedicava la manifestació. Carles Puigdemont, Raül Romeva o Marta Rovira han agraït a la gent que hagi sortit al carrer per demanar la seva llibertat.

