Llegeix el comunicat dels presos polítics des de Lledoners i Puig de les Basses

La manifestació convocada als carrers de Barcelona per aquesta tarda de dissabte ha superat totes les expectatives. Els convocants, ANC, Òmnium i l'Associació Catalana de Drets Civils han exigit la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.En aquesta línia, les preses i presos han fet un comunicat per l'acte d'avui:1) Volem agrair una vegada més les infinites mostres de suport que rebem dia rere dia, des de la participació en actes públics i manifestacions, al manteniment de la Caixa de Solidaritat. El vostre compromís no fa més que enfortir les nostres profundes conviccions pacífiques i democràtiques.2) Després de la decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein, exigim de nou la nostra posada en llibertat immediata, el retorn de tots els exiliats i que s'aturi la repressió contra el conjunt del sobiranisme, així com els atacs sistemàtics a la llibertat d'expressió tant a Catalunya com a l'Estat espanyol3) Ens reafirmem en les nostra innocència i el no reconeixement de cap dels delictes que se'ns imputa i és per això que demanem l'arxivament de la causa i la resta de causes obertes contra el moviment sobiranista.4) Volem reiterar una vegada més el nostre compromís insubornable en la defensa de la cohesió social, la democràcia i les llibertats individuals i col·lectives, així com el diàleg entre totes les parts com a única eina possible per a la resolució dels conflictes polítics.A Lledoners i el Puig de les Basses, el 14 de juliol de 2018DOLORS BASSAJORDI CUIXARTCARME FORCADELLJOAQUIM FORNORIOL JUNQUERASRAÜL ROMEVAJOSEP RULLJORDI SÀNCHEZJORDI TURULL

