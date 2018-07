Massiva manifestació a Barcelona per la llibertat dels presos polítics

20:47 Ball de xifres: les organitzacions citen 200.000 persones, la Guàrdia Urbana de Barcelona en cita 110.000

20:36 Els CDR continuen tancats a la Model, i asseguren que, de moment, no tenen intenció de sortir de l'antiga presó de Barcelona.

20:35 "Llibertat, presos polítics", és la consigna principal davant el centre penitenciari de la Model

20:32 Els organitzadors citen en 200.000, el nombre de persones a la manifestació en favor de la llibertat dels presos d'aquest dissabte a Barcelona.

20:27 "Després de la decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein, exigim de nou la nostra posada en llibertat immediata, el retorn de tots els exiliats i que s'aturi la repressió contra el conjunt del sobiranisme, així com els atacs sistemàtics a la llibertat d'expressió tant a Catalunya com a l'estat espanyol". Això és el que cita la carta que envien conjuntament els presos i que s'ha llegit per les famílies.

20:25 La companya de Josep Rull assegura que "la dignitat no es tanca entre barrots" i que fins avui les famílies no s'han sentit soles perquè no ho estan: "Estem orgullosos que el nostre país respongui a les amenaces, exilis i presons, amb manifestacions cíviques i pacífiques com la d'avui a Barcelona".

20:21 Meritxell Lluís, companya de Josep Rull, parla en nom de les famílies: "Avui hem tornat a omplir els carrers de Barcelona per exigir llibertat". "L'anul·lació de tota la causa es fa avui imprescindible", assegura.

20:20 Pugen a l'escenari els familiars dels presos i exiliats. Els manifestants criden: "No esteu sols".

20:18 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, envia un missatge des de la presó de Lledoners: "Com confirma la justícia alemanya, el nostre empresonament i exili polític són una gran vergonya per la justícia universal".

20:17 Mauri: "Que quedi clar, no hi ha cap pacte possible amb la Fiscalia. No pactarem res amb la Fiscalia. L'únic que esperem és que retiri els càrrecs. Els presos i els exiliats no són moneda de canvi de res".

20:14 El vicepresident d'Òmnium envia un missatge al govern espanyol i a Pedro Sànchez: "No ens val l'apropament, ens val la llibertat". I en castellà li exigeix que demani a la Fiscalia que retiri els càrrecs: "Aquest és l'únic gest que ens val".

20:13 Mauri: "Ens diuen que tinguem confiança en la justícia espanyola, però malauradament Espanya té un sistema judicial que no és independent. I això, mentre protegeix la Manada, la monarquia o la corrupció".

20:11 Mauri: "Avui sortim al carrer pels més de 1.400 perseguits de la causa sobiranista, per tantes víctimes de la llei mordassa, pels CDR, per la Tamara, per l'Adri, pel Valtònyc, i pels mestres que són perseguits".

20:08 Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, comença el seu parlament donant les gràcies "per haver-ho tornat a fer". Haver tornat a "sortir al carrer per demostrar que aquest país i aquesta ciutadania seguirà mobilitzant-se pels drets i les llibertats", i ha assegurat: "I avui un agraïment infinit a tots els familiars dels presos i exiliats".

20:05 La presidenta de l'ANC s'adreça a Josep Borrell: "Ja pot preparar tots els embaixadors i tots els funcionaris de l'Estat. Ja es pot anar preparant que no li serviran de res perquè nosaltres tenim les conviccions i vostè només té poder".

20:03 Paluzie: "S'han vulnerat les garanties d'un judici just, el dret a defensa, la independència judicial i la separació de poders. S'ha abusat de la presó preventiva i això no només ho diem nosaltres, sinó també l'alt comissionat de la ONU. Aquesta setmana, a més, un jutge alemany ha reafirmat que no hi ha ni rebel·lió ni sedició".

20:01 Paluzie: "El referèndum de l'1 d'octubre no el van poder aturar, el vam fer i el vam guanyar".

19:58 Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, comença la seva intervenció recordant totes les persones preses i exiliades, així com també els represaliats de l'Estat, com ara la Tamara Carrasco o els alcaldes investigats per col·laborar els referèndum.

19:54 Albert Bufill comença els parlaments recordant que el clam per la llibertat dels presos i exiliats és també un clam "per la democràcia i les llibertats".

19:52 Els manifestants clamen "unitat" i criden en favor de la independència. També recorden el dia del referèndum al crit de "1 d'octubre, ni oblit ni perdó".

19:43 L'escenari davant la Model, ple de gom a gom. Els parlaments començaran d'un moment a l'altre. Presentarà Albert Bufill.

19:41 La capçalera arriba a la presó Model. S'esperen parlaments dels líders de les entitats convocats (ANC, Òmnium, ACDC)

19:41 Molta gent s'aplega davant de l'escenari. Dues persones s'han desmaiat, segons informen membres de l'organització. Els manifestants criden "Llarena a la presó".

19:37 Raül Romeva envia un missatge des de la presó

Raül: "No rendir-se mai davant la repressió és la millor manera de construir una democràcia. Gràcies per tornar a sortir al carrer. No ens volem a prop, ens volem lliures."

19:35 La capçalera avança amb més rapidesa i enfila cap a la presó Model.

19:34 La manifestació segueix parant-se sovint. L'assistència massiva està ralentitzant la marxa, que ha d'arribar fins a la presó Model on encara hi són els CDR.

19:31 Milers de persones omplen el carrer per on ha d'arribar la manifestació



19:23 Marta Rovira, des de l'exili, en una piulada: "La mobilització ens fa més lliures, gràcies per no defallir!"

19:20 La marxa va molt lenta. S'atura a les poques passes. L'assistència de gent és massiva. A la presó Model, escenari final de la manifestació ja hi ha moltíssima gent.

19:20 La Model ja fa 15 minuts que hauria d'haver tancat les portes. El servei de seguretat explica a NacióDigital que es mantindrà oberta de moment a l'espera de saber quina és la intenció dels CDR, tot i que no hi ha cap persona que hagi volgut liderar la interlocució. La Guàrdia Urbana està al cas de la situació i en contacte amb el servei de seguretat.

19:14 Es comença a moure la capçalera. S'inicia la marxa de la manifestació pels presos polítics.

19:13 La capçalera espera iniciar la marxa al cant de "L'estaca" de Lluis Llach.

19:12 A l'espera de començar la marxa, la presó Model s'omple de groc gràcies als CDR.

Els @CDRCatOficial omplen de groc la Model. La manifestació encara no avança



19:08 Els CDR han obert els locutoris i l'espai central de les cel.les de la Model per on ara es passeja un riu de gent.

19:05 VÍDEO La presó Model es converteix en un fortí dels @CDRCatOficial. Mentre no arriba la capçalera de la manifestació, centenars de persones entren i surten de l'antic centre penitenciari al crit de "tots som CDR" i "desobediència"

19:02 Torra: "Hem sortit avui, sortirem demà i sortirem les vegades que faci falta fins que els nostres presos siguin lliures".

19:02 Torra: "Guanyarem perquè ja hem guanyat a Europa. Espanya s'ha d'afrontar al mirall de la seva injustícia".

19:01 Torra: "Sortirem les vegades que faci falta per reclamar la llibertat dels nostres presos i exiliats polítics".

18:59 El president Torra està acompanyat de bona part del seu govern a la capçalera de la manifestació. També hi són els presidents Mas, els de les entitats sobiranistes i diverses personalitats polítiques.

18:56 Moltíssima gent davant l'escenari de la presó Model. Els CDR segueix dins el centre penitenciari i la capçalera, al carrer Tarragona amb Diputació, a punt per començar la marxa.

18:49 El president Quim Torra ja ha arribat a la capçalera de la manifestació.

18:48 L'ambient és molt similar al de la Diada. Famílies, persones grans, música i ambient festiu.

18:46 Ambient festiu a la capçalera de la manifestació, preparada per començar.

EN DIRECTE La manifestació a Barcelona per la llibertat dels presos polítics, a punt de començar

18:31 Els carrers que rodegen la zona de la manifestació ja són plens de ciutadans de groc i amb estelades.

18:29 VÍDEO Aplaudiments i crits de "tots som @CDRCatOficial" cada vegada que els ciutadans entren a la Model

18:24 Els CDR reclamen més gent per ocupar la Model a la mitja hora de començar la manifestació al carrer Tarragona. El final de la marxa és precisament la presó on s'han tancat els Comitès.

18:21 VÍDEO Crits de "presos al carrer, amnistia i llibertat" a l'entrada de la presó Model. Cada vegada s'acosta més gent a l'antic centre penitenciari