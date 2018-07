​Mor un vianant de 34 anys en ser atropellat per un turisme a l'N-II a Fornells de la Selva

El vehicle implicat en l'accident que s'ha produït a Fornells de la Selva Foto: ACN

Un vianant de 34 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en ser atropellat per un turisme a l'N-II a Fornells de la Selva (Gironès). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït per causes que s'estan investigant al quilòmetre 711 d'aquesta via i els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident a les 16.54 hores.Fins al lloc s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home atropellat. Segons sembla, l'home ha estat envestit pel cotxe quan creuava per un pas de zebra regulat amb semàfor però es desconeix si estava vermell o verd.A causa de l'accident, s'han tallat durant dues hores els dos carrils centrals de l'N-II, cosa que ha provocat retencions en aquest punt. La via s'ha reobert cap a les set de la tarda. El vehicle implicat en el sinistre anava en sentit sud i els Mossos d'Esquadra han fet les proves d'alcohol i drogues al seu conductor.

