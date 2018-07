Els ecologistes rebutgen l'expulsió de l'os Goiat i reclamen més recursos humans i tècnics

Imatge de l'os Goiat. Foto: Generalitat de Catalunya.

L'entitat ecologista Ipcena es mostra contrària a la decisió anunciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat d'extreure del Pirineu l'os Goiat, un exemplar que va arribar d'Eslovènia fa dos anys dins del programa Piros Life per a la reintroducció de l'os bru. Ipcena creu que cal dedicar més recursos humans i tècnics "per aplicar les mesures d'adaptació i control necessàries".Segons l'entitat ecologista, el Piros Life té una dotació de 2,4 MEUR que "hauria de permetre aplicar les tècniques dissuasives per permetre la seva adaptabilitat al medi". Ipcena considera que "cal donar el suport adient als ramaders" però al mateix temps "exigir i augmentar el control" sobre els ramats.A través d'un comunicat, asseguren que és important "concentrar els ramats i tancar-los en pletes a la nit", ja que "lamentablement tenim ramaders que no segueixen els mètodes preventius i deixen els ramats lliures sense els controls adients".

