Jordi Graupera fa una crida a estendre les primàries independentistes arreu del país

La plataforma Primàries per la República , impulsada pel filòsof i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Graupera, ha celebrat aquest dissabte una convenció a l'Auditori de Granollers per explicar, debatre i consolidar el projecte d'unes primàries independentistes municipals.El candidat insta a promoure les candidatures primàries arreu del territori català. "Les primàries arrosseguen el país cap a la democràcia i l’allunyen del populisme i de l'autoritarisme"m ha afirmat Graupera. "Les primàries recullen el fil de l'1-O", ha afegit.Graupera ha criticat la gestió política catalana dels últims mesos, afirmant que "el país s'hauria vist molt millor si els polítics no haguessin especulat amb la voluntat democràtica dels votants".A la plataforma s'hi han sumat més d'una quinzena de municipis com Reus, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Palamós, Sabadell, Terrassa i Cambrils i representants de 164 municipis diferents. També s'hi han afegit partits com Demòcrates de Catalunya, Solidaritat, Consultes per la Independència o Independents per la Selva.Adrià Alsina, membre del secretariat nacional de l'ANC, ha acabat afirmant que "necessiten els candidats i candidates disposats, al maig de l'any que ve, a posar-se a les ordres del Parlament i a prendre el control del territori si és necessari".L'acte s'ha iniciat amb un debat entre els periodistes Quico Sallés i Pilar Carracelas, moderat per Elena Garcia. "La veritat sobre l'1-O" ha exposat els errors, segons ells, que es van cometre al voltant del referèndum.Pere Garriga, alcalde d'Arbúcies i Josep Manel Ximenis, exalcalde d'Arenys de Munt, han defensat un "municipalisme fort" i el projecte "Segell Republicà", un conjunt de valors i compromisos pels candidats i implicats en el projecte per implementar la República Catalana.

