Un manuscrit confirma que la Generalitat va néixer el segle XIV

Un manuscrit confirma que la Generalitat va néixer el 1359. El document l'ha localitzat Pere Ripoll, doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Tal com explica el 324 , el manuscrit anomenat Llibre dels vuit senyals i escrit entre 1415 i 1425 estava mal catalogat en aquest arxiu.

Ripoll ha destacat que el va trobar mentre treballava en la seva tesi Llibre dels Vuit Senyals (15th century): an Edition, Legal and Comparative Study. Per aquest treball va aconseguir la qualificació d'excel·lent cum laude el passat mes de juny.Haver localitzat aquest manuscrit permetrà, segons el doctor, estudiar el règim jurídic embrionari de la Generalitat amb un sol document, ja que "fins ara s'havia de fer mitjançant la normativa dispersa generada durant segles".

