VÍDEO El discurs de l'odi del líder de Vox contra els independentistes

"Anem a per vosaltres". Aquest és el missatge final que va voler enviar als "separatistes" el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, durant el campus que la formació ultradretana va celebrar la setmana passada a la Selva del Camp (el Baix Camp).Ortega (a partir del minut 18) mostra el seu odi cap als independentistes i els avisa que "guanyarà Espanya i la llibertat" i que a Catalunya es tornarà a recuperar "el patriotisme". També envia un missatge cap als presos polítics i als exiliats, a qui etziba que "hi haurà un dia que estareu a la presó o amagats a casa vostra perquè no tindreu la vergonya de sortir al carrer perquè els veïns us diran covards i traïdors".La presència de Vox al municipi del Baix Camp va provocar que els CDR de la zona es mobilitzessin per protestar contra la celebració de l'acte polític en un hotel.

