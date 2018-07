La delegada del govern espanyol vol Felip VI a l'aniversari de l'atemptat

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha defensat aquest dissabte que el rei Felip VI acudeixi als actes commemoratius del primer aniversari dels atemptats de les Rambles d'agost: "El millor que podria passar és que hi anem tots".

En una entrevista a la cadena COPE, Cunillera realitza aquestes afirmacions després que el Govern digués aquesta setmana que no convidarà al rei a aquests actes. Ha assegurat que assistirà a "tots els actes institucionals" que se celebrin l'11 de setembre per la Diada de Catalunya.



Mentrestant, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, manté la incògnita si convidarà Felip VI, encara que manté que no vetarà ningú que vagi a l'acte d'homenatge.

Cunillera ha destacat que "s'ha acabat el moment de la confrontació" a Catalunya i ha afirmat que fa temps que defensa una reforma de la Constitució. "Nosaltres fa molt temps que diem que s'ha de reformar la Constitució, ho hem dit i hem fet una proposta, perquè volíem ser capaces de fer una reforma de la constitució que produís altres 40 anys d'utilitat per als ciutadans", ha sentenciat.

