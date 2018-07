El reclam de llibertat pels presos polítics desborda els carrers de Barcelona

La capçalera de la manifestació Foto: Adrià Costa

L'interior de la Model, ocupat pels CDR Foto: Adrià Costa

La manifestació per demanar l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats ha superat totes les expectatives d'Òmnium, l'ANC i l'Associció Catalana pels Drets Cívics (ACDC). Si bé es preveia un acte multitudinari, el que s'ha produït aquest dissabte a la tarda és el més similar al que durant els últims anys s'ha viscut cada Diada de l'11 de setembre. Milers de persones han omplert l'entorn de la presó Model ja des de les 18.00 hores, i la manifestació que havia d'avançar des del carrer Tarragona s'ha convertit en una riuada de gent concentrada des de l'inici de la marxa fins a l'antic centre penitenciari.Segons els organitzadors, s'han aplegat més de 200.000 persones per demanar l'immediat alliberament dels presos i la clausura de la causa general contra l'independentisme. No només per les persones exiliades i empresonades -segons han recordat, injustament i mitjançant una "flagrant vulneració de drets-, sinó també per aquelles que estan investigades o han estat represaliades. Els alcaldes, els CDR, els artistes, cantants i els mestres.El color groc ha predominat entre els crits de "llibertat" i les estelades. I la manifestació ha pogut anar avançant poc a poc, sota la mirada de les persones que, segons han recordat els organitzadors, avui no poden ser aquí."No us volem a prop, us volem a casa". Els termes mitjos ja no valen a aquestes altures, han assegurat els organitzadors. L'Estat ha sobrepassat massa línies vermelles, i ara els colors grisos ja no tenen motiu de ser. "Hem d'exigir l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats", ha afirmat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha recordat la injustícia de la presó preventiva, de l'exili i de la investigació "injusta" de tantes persones: "Tenim alcaldes investigats, tenim encausats a l'Audiència Nacional, a ells no els oblidem, tampoc".I aquest "abús" de l'Estat espanyol, ha recordat, no és una cosa que es digui només a Catalunya, sinó que ho va dir el comissionat de les Nacions Unides el març passat a Ginebra i, aquesta setmana, també ho han sentenciat els tribunals alemanys: "Ara un jutge alemany ha reafirmat que no hi ha, ni rebel·lió ni sedició". "Si els delictes pels quals són a la presó són falsos, què hi fan a la presó?", s'ha preguntat."Gràcies per haver-ho tornat a fer, per haver tornat a sortir al carrer a demostrar que aquest país i aquesta ciutadania seguirem mobilitzant-nos pels drets i les llibertat", ha continuat el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que també ha volgut fer un "agraïment infinit als familiars". Amb un discurs vibrant, Mauri ha assegurat que, a més, "l'únic malversació que hi va haver l'1 d'octubre era la de les forces de seguretat que van atonyinar aquest país". I ha recordat a la ciutadania que s'aplegava davant l'escenari. "Demà pots ser tu, la víctima d'aquest Estat repressor".En paral·lel al desenvolupament de la manifestació, s'ha produït, a l'antiga presó Model de Barcelona, l'última acció dels CDR, que poc abans de les 18.00 hores han ocupat el centre. Ho han fet de manera pacífica, tot i que contundent, han explicat membres de la seguretat de l'antic centre penitenciari. L'interior d'aquest espai -símbol de la resistència republicana, recordaven els CDR- s'ha omplert de pancartes i cartells, i des de llavors ha estat el poble qui ha gestionat l'espai.L'entrada de la Model ha quedat ocupada per manifestants asseguts a terra, i els CDR han gestionat el pas dels centenars de persones que s'hi han aplegat. De manera totalment excepcional, i tal com recordaven, la Model s'ha convertit en una presó "del poble" i "per al poble". De manera paradoxal, indicaven, en un símbol de llibertat.

