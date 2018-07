L'intern que volia gravar els presos polítics serà traslladat a una altra presó

L'intern que volia gravar els presos polítics a Lledoners serà sancionat i traslladat a un altre centre penitenciari. El pres, segons va avançar ahir en exclusiva NacióDigital , havia emparaulat 15.000 euros per fer una gravació similar a la de Junqueras, Romeva i Forn a Estremera.El pres volia gravar els líders independentistes amb un telèfon mòbil. La direcció de Lledoners el va identificar i, posteriorment, separat de la resta d'interns. Serà sancionat i traslladat a una altra presó catalana, segons fonts del Departament de Justícia consultades per aquest mitjà.Si el pres hagués aconseguit el seu objectiu, aquest hauria estat un capítol similar al d'Estremera, quan el diari Ara primer i la Sexta després van fer públiques unes gravacions que es van atribuir a un narcotraficant. La direcció del centre es va espolsar la responsabilitat apuntant que era possible que s'haguessin fet amb el consentiment de Junqueras, Romeva i Forn, que hi apareixien fent classe a altres presos, escrivint o netejant. La seva difusió va ocasionar un fort malestar en les famílies i va provocar queixes de les seves defenses.Serveis Penitenciaris –depenent del Departament de Justícia- va detectar fa uns dies el mòbil després de diversos registres en diferents espais del centre i gràcies al zel dels funcionaris de Lledoners que, a diferència del que va passar a Estremera, van poder, si més no aquest cop, impedir que es violi la intimitat dels consellers i els Jordis en la seva reclusió. L'accés de qualsevol tipus de dispositiu per comunicar-se amb l'exterior està prohibit.

